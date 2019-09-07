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Зачем Дания решила помочь Пентагону оккупировать Сирию

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Зачем Дания решила помочь Пентагону оккупировать Сирию

Пентагон официально поблагодарил Вооруженные силы Дании за готовность разместить свои войска на территории Сирии для борьбы против террористической группировки «Исламское государство1». Участие датского контингента в войне с международным терроризмом позволит «повысить безопасность, стабильность и обеспечить долговременное развитие в Европе», как заявил министр иностранных дел королевства Йеппе Кофод.

Министр обороны Дании Трине Брамсен (за плечами у 38-летней главы датского военного ведомства, кроме политической карьеры, — гуманитарное образование, работа в супермаркете, лаборанткой и сотрудником центра занятости от молодежного крыла Социал-демократической партии Дании) заявила, что «гордится тем, что Данию и ВС Дании в очередной раз просят внести свой вклад в борьбу всего мира против международного терроризма и несправедливости».

«Так мы можем жирной чертой подчеркнуть свой статус одного из ключевых членов НАТО», — с гордостью объявила министр на встрече комитета по международной политике в датском Фолькетинге.

«Жирная черта», которой министр обороны Дании собирается подчеркнуть нелегальное присутствие войск Североатлантического альянса в Сирии, будет заключаться в отправке 14 человек медицинского персонала — врачей, медсестер и хирургов, — на одну из незаконно размещенных на севере Сирии американских военных баз. Там эти врачи будут бороться с терроризмом, помогая пострадавшим американским и возможно, курдским военным.

Зачем Дания решила помочь Пентагону оккупировать Сирию

Отметим, несколько более серьезная датская миссия отправится в Африку — 75 человек (транспортная авиация) присоединятся к миротворческой миссии ООН MINUSMA, которая оказывает поддержку переходному правительству в Мали. Еще 70 человек отправятся на помощь французским войскам, которые воюют в этом регионе с террористами «Аль-Каиды1 в странах Исламского Магриба» (международная террористическая группировка «Аль-Каида» во всех своих формах запрещена в РФ) и связанными с ними боевиками «Джаамат Наср аль-Ислам валь-Муслимин».

Зачем же Дании, очень мирной стране, которая располагает довольно скромной армией и старается держаться в стороне от политических авантюр, посылать войска (если считать полтора десятка военврачей войсками) в далекую Сирию, да еще и в нарушение международного законодательства? Вполне возможно, что ответ заключен в словах министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода (куда более опытного социал-демократа, которого из политики не смог выбить даже скандал из-за связи с 15-летней девочкой).

«Мы связываем военный вклад с долговременной политикой в области дипломатии, экономики и развития. В то же время в качестве ключевого союзника мы должны разделить бремя НАТО и поддерживать близкие отношения с Соединенными Штатами. Этот широкий и сбалансированный подход отражен во вкладе, о котором мы объявляем сегодня», — объявил Кофод.

Зачем Дания решила помочь Пентагону оккупировать Сирию

Здесь стоит вспомнить, что совсем недавно, сразу после наделавшего шуму предложения выкупить у Дании остров Гренландия, американский президент Дональд Трамп упрекнул Копенгаген в недостаточном участии в финансировании НАТО.

«Дания тратит на НАТО всего 1,35% от ВВП, — заявил Трамп в Twitter. — Они же богатая страна, должны бы платить 2%».

Сразу после этого Трамп отменил запланированный на начало сентября визит в Копенгаген. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, никак не поминая тему 2% ВВП, заявила, что не хотела бы «вступать в словесную перепалку с президентом США».

Зачем Дания решила помочь Пентагону оккупировать Сирию

Вряд ли датские политики полностью осознают, во что их втягивает Вашингтон, используя «любимую мозоль» Трампа со взносами в НАТО, считает политический аналитик Александр Асафов (в конце концов, ни одна европейская страна не в состоянии сравниться в этом отношении с США, страной, чьи прямые расходы на оборону достигают 700 млрд долларов, а вместе с косвенными могут превышать 1,5 трлн долларов).

«[Европейские политики] просто не осознают, что именно делают. Они просто не погружаются в эти вопросы. Мы помним скандал с финансированием одной из государственных организаций в Нидерландах террористических группировок в Сирии через цепочку посредников, и какой это вызвало конфуз в голландском парламенте, когда оказалось, что государственные средства отправлялись на поддержку террористов, — отметил собеседник Федерального агентства новостей.

Здесь, я думаю, ситуация еще проще — они даже не погружаются в контекст, они не понимают, что нужен мандат правительства и народа Сирии на присутствие войск НАТО. В данном случае они просто совершают определенные формальные действия, демонстрируя свою лояльность США».

Кроме используемой Трампом для давления на европейские страны темы с «2% ВВП для НАТО» демонстративный «прогиб» Дании перед США связан и с другими вопросами американской повестки.

Зачем Дания решила помочь Пентагону оккупировать Сирию

«Это в том числе связано с событиями более широкого плана — например, касающимися строительства газопровода «Северный поток — 2». Они пытаются показать, что разделяют цели и задачи Соединенных Штатов, даже не понимая их. «На земле» это, конечно, не вызовет никаких последствий — просто реверанс в сторону Штатов, закрепление демонстративной лояльности», — подчеркнул Асафов.

Террористы ИГИЛ1, разумеется, не боятся датских военврачей — однако демонстрация лояльности Соединенным Штатам дает им новый повод наказать европейцев терактами.

«Если эти заявления разойдутся в СМИ и станут известны европейским «спящим ячейкам» запрещенного в РФ «Исламского государства», это может стать поводом для новых террористических атак в Европе. Хотя я думаю, что основные группы ИГИЛ и так все это прекрасно знают и могут этим обосновать свои действия, если будет необходимость. В целом, если судить по характеру совершаемых в Европе терактов, — повод им никакой не нужен, он может быть абсолютно любым — Дания просто дала им новый», — подытожил Александр Асафов.

Зачем Дания решила помочь Пентагону оккупировать Сирию

1 Организация запрещена на территории РФ.

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