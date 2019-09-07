Москва, 7 сентября. Действия тех, кто критикует реализацию проекта российского газопровода «Северный поток — 2», являются неразумными. Об этом заявил председатель бундестага Вольфганг Шойбле.

По его словам, позиция Берлина по «Северному потоку — 2» привела к подрыву доверия к Германии восточноевропейских партнеров. Однако, как считает Шойбле, в настоящее время действия, направленные против российского газопровода, могут навредить Европе. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

«С общеевропейской точки зрения, саботирование проекта окольными путями не является разумным решением», — заявил Шойбле.

Отметим, реализация проекта российского газопровода «Северный поток — 2» должна быть завершена в 2019 году. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая протяженность газопровода составит 1220 км, а мощность — 55 млрд кубометров в год.

Ранее корпорация «Газпром» заявила, что принимает все необходимые меры для того, чтобы снизить негативное влияние на график строительства «Северного потока — 2» ввиду задержки выдачи разрешения Данией. Начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников заметил, что сроки реализации хода строительства газопровода находятся в безрисковой зоне.