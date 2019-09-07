В Сети появились фото изъятых в штабе Навального в Петербурге бюллетеней

Санкт-Петербург, 7 сентября. Сотрудники правоохранительных органов в ходе осмотра в штабе Алексея Навального в Петербурге изъяли несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах губернатора города.

В ГСУ СК РФ по Петербургу сообщили, что коробки с избирательными бюллетенями обнаружили в туалете штаба Навального по адресу Вознесенский проспект, 33.

Telegram-канал АнтиНавальный опубликовал фотографии найденных в штабе Навального избирательных бюллетеней. На кадрах видно, что в листах уже стоит отметка за одного из предложенных кандидатов на пост главы Петербурга.

В субботу сотрудники полиции получили сообщение на номер «02» о том, что в штабе Навального находятся бюллетени для голосования. Заявитель сообщил, что заполненные бюллетени могут быть использованы для вброса на выборах в единый день голосования 8 сентября.

СКР проводит доследственную проверку по факту обнаружения бюллетеней в штабе Навального. В настоящий момент бюллетени изъяты, работа штаба Навального временно приостановлена.