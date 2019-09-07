Вышинский намерен отдать долг профессии журналиста, которая вытащила его из тюрьмы

Москва, 7 сентября. Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сообщил, что планирует остаться в журналистике, поскольку именно профессия вытащила его из тюрьмы, и теперь он должен отдать долг.

«Я точно собираюсь остаться в профессии, потому что, во-первых, профессия меня вытащила из тюрьмы. Я в этом смысле в долгу у профессии, в долгу у коллег. И, соответственно, я должен этот долг отдать», — сообщил Вышинский в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что считает свой опыт неплохим, но драматическим. Теперь, как считает журналист, этот опыт нужно переосмыслить.

«Это опыт не только и не столько сидения в тюрьме. Это опыт жизни на Украине в последний год Порошенко. И я думаю, что это будет очень интересно», — добавил он.

Журналист, отвечая на вопрос, есть ли у него мысли на новые проекты, заявил: «Есть новые идеи!»

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в мае прошлого года был задержан на Украине. Киев обвиняет журналиста по надуманному предлогу — в якобы «государственной измене и поддержке республик Донбасса». Более года Вышинский находился под стражей.

Журналист попал в список для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. В субботу самолет с освобожденными на Украине в рамках обмена лицами приземлился в Москву.