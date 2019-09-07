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СК сообщил об обнаружении бюллетеней в штабе Навального в Петербурге

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СК сообщил об обнаружении бюллетеней в штабе Навального в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 сентября. Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу сообщило об обнаружении нескольких десятков избирательных бюллетеней в штабе Алексея Навального в Северной столице.

«В ходе осмотра штаба в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

В ГСУ СК РФ по Петербургу отметили, что в субботу правоохранительные органы получили сообщение на номер «02» о том, что в штабе Навального находятся бюллетени для голосования. В ходе осмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли бюллетени.

Как сообщил осведомленный источник Федерального агентства новостей, бюллетени, вероятно, готовились для вброса или провокации на выборах в единый день голосования 8 сентября. СКР проводит доследственную проверку по факту обнаружения бюллетеней в штабе Навального.

Напомним, в воскресенье в Петербурге пройдут выборы. В единый день голосования, 8 сентября, петербуржцам предстоит выбрать губернатора города и депутатов местного самоуправления.

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