Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Петербуржцы смогут принять участие в экскурсии по местам романа «Преступление и наказание»

34
0 Оставить комментарий

Петербуржцы смогут принять участие в экскурсии по местам романа «Преступление и наказание»Санкт-Петербург, 8 сентября. Жители и гости Петербурга смогут пройти 730 шагов с Родионом Раскольниковым к дому старухи-процентщицы в рамках пешеходного спектакля-прогулки.

Необычная театральная экскурсия позволит прочувствовать дух Петербурга, а ее участники смогут посетить места, описанные в легендарном романе «Преступление и наказание». Звуковое сопровождение спектакля-прогулки поможет участникам погрузиться в мир героев Федора Михайловича Достоевского.

Театральная экскурсия стартует на Казначейской улице. Участники пройдут Столярный переулок, Кокушкин мост, набережную канала Грибоедова, после чего окажутся у дома, где произошло преступление.

8 сентября в единый день голосования в Петербурге состоятся выборы губернатора и депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров