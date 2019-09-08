Петербуржцы смогут принять участие в экскурсии по местам романа «Преступление и наказание»

Санкт-Петербург, 8 сентября. Жители и гости Петербурга смогут пройти 730 шагов с Родионом Раскольниковым к дому старухи-процентщицы в рамках пешеходного спектакля-прогулки.

Необычная театральная экскурсия позволит прочувствовать дух Петербурга, а ее участники смогут посетить места, описанные в легендарном романе «Преступление и наказание». Звуковое сопровождение спектакля-прогулки поможет участникам погрузиться в мир героев Федора Михайловича Достоевского.

Театральная экскурсия стартует на Казначейской улице. Участники пройдут Столярный переулок, Кокушкин мост, набережную канала Грибоедова, после чего окажутся у дома, где произошло преступление.

8 сентября в единый день голосования в Петербурге состоятся выборы губернатора и депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга.