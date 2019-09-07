Герой, заступившийся за честь девочки с георгиевской ленточкой, вернулся в Россию

Среди 37 россиян, политзаключенных на Украине, оказался и 31-летний Сергей Гнатьев. Этот человек малоизвестен, хотя о его поступке писали много. Сергей, житель Севастополя и к тому времени гражданин России, в 2016 году вступился за честь 10-летней Насти Кудуевой и ее мамы Натальи, а также честь всех, кто помнит подвиг солдат СССР, защищавших родину в Великой Отечественной войне. Он единственный, кто не побоялся противостоять в Киеве оголтелому националисту, участнику так называемой АТО, внуку солдата СС «Галичина» Виталию Регору. В результате чего Сергей Гнатьев был задержан украинскими правоохранителями и осужден на восемь лет заключения.

День Победы

9 мая 2016 года Настя Кудуева направилась вместе с бабушкой в Киево-Печерскую лавру, откуда должен был начаться крестный ход в честь героев Бессмертного полка. По дороге к ним присоединилась мама Насти Наталья.

Этот день и стал для 26-летнего на тот момент Виталия Регора «минутой славы», когда он в толпе националистов «героически» напал на хрупкую женщину и ее дочку. Причиной такой агрессии послужили георгиевская ленточка на Наталье и солдатская пилотка со звездой на Насте. «Герой» сорвал ленточку и избил обеих, при этом издеваясь над беззащитными женщиной и ребенком. Надо отдать должное двум бесстрашным представительницам слабого пола, они отчаянно сопротивлялись обезумевшему «герою», Насте удалось отстоять пилотку. Приспешники Регора все снимали на камеру и выложили видео в Интернет, восхваляя «подвиг» подонка. Это видео раскололо Украину на две части — мерзавцев и порядочных людей. Первые восхищались Регором, вторые возмущались случившимся.

Известный бизнесмен Алекс Крепчинский в Сети призвал раскрыть имя нападавшего, за что пообещал денежное вознаграждение. И надо сказать, те же товарищи Регора сразу же сдали своего предводителя.

Регор

Виталий Викторович Регор, 1990 года рождения, более известный под неблагозвучной кличкой Кефир, у себя на родине прославился как ярый националист, участвовавший в АТО. Всем друзьям рассказывал, что его дед воевал против СССР в составе дивизии СС «Галичина». Регор состоит в запрещенной в России националистической организации «Белый молот».

5 сентября 2017 года Регор был на заседании суда по нападению на гражданина Ирана, в перерыве отправился на троллейбусную остановку, где неизвестный нанес ему восемь ножевых ранений.

Реакция

Нападение на Регора вызвало панику в рядах украинских националистов. Смелые воины, когда их толпе противостоит женщина с ребенком, струсили перед одним, но настоящим мужчиной. Стали жаловаться, мол, после 9 мая Регор стал получать угрозы.

Другой не менее известный проукраинский активист, командир батальона ОУН1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) Николай Кохановский заявил, что нападение на Регора могло быть следствием действий властей.

В то же время националисты открыто заявили, что сами найдут напавшего и совершат самосуд. Но не успели, вскоре полицией по подозрению в нападении был задержан житель Севастополя 28-летний Сергей Гнатьев. Регор выжил — его прооперировали, удалив селезенку.

Суд

В результате проведенного следствия, а позднее Гнатьев показал это и на суде, было установлено, что за его нападением никто не стоял. После того, как Регор 9 мая избил Наталью с Настей, его быстро вычислили (не без помощи соратников). Видео избиения и данные «героя» распространяли в Сети как на Украине, так и в России. Сергей Гнатьев, естественно, тоже это видел.

На суде Сергей был спокоен и рассказал, что поводом для нападения на Регора стали именно события, произошедшие 9 мая. Гнатьев заявил, что его главный принцип — детей и женщин бить нельзя, их нужно защищать. Кроме того, он не любит, когда кто-то диктует народу, что можно носить, а что нельзя, какие праздники можно отмечать, а какие запрещено.

Нападение житель Севастополя заранее не готовил, все произошло спонтанно. Он ехал в такси по своим делам и увидел на улице подонка, который избил ребенка и женщину, сорвав с них георгиевскую ленточку. Сергей выскочил из машины, чтобы разобраться с «героем».

Обмен

В июне 2019 года Гнатьев был приговорен к восьми годам лишения свободы, но уже 22 августа этого года апелляционный суд Киева отменил приговор, а Гнатьева освободил из-под стражи. Вот что написала у себя в соцсетях известная украинская активистка Татьяна Близнюк, ходившая на все заседания.

«Сепаратиста, члена группировки «Луганская Народная Республика», осужденного в июне до восьми лет лишения свободы за покушение на добровольца ОУН, выпустили в зале апелляционного суда по ходатайству столичной прокуратуры… Сепар вышел в город под прикрытием полиции, беркута, Нацгвардии».

7 сентября Гнатьев вместе с другими российскими политзаключенными вернулся в Россию по обмену «всех на всех».

Настя со своей мамой были вынуждены покинуть Украину. Сейчас семья живет в Крыму, и, похоже, в конце мая этого года у Кудуевых разрешились все проблемы, связанные с переездом и гражданством. Вот что написала Наталья в соцсетях.

«Друзья, вышел ряд материалов с моими комментариями на тему ситуации с нами. Я высказывала уже благодарность тем, кто оказал нам поддержку, но выглядит это сумбурно и обобщенно. Сказывается волнение».

Она персонально поблагодарила руководство Крыма в лице Сергея Аксенова, главу Нижнегорского района Александра Петрова, руководство республиканского МВД и все СМИ, осветившие проблемы семьи.

1 Организация запрещена на территории РФ.