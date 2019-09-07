Сирия, 7 сентября. В Хасаке курдскому патрулю подбросили гранату. Два беспилотника боевиков сбиты в Хаме системами ПВО армии. В Идлибе сирийская армия отразили атаку джихадистов «Фронта национального освобождения». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили атаку боевиков на юге Идлиба и обезвредили на севере Хамы взрывные беспилотники боевиков.

«Исламское государство1»: подозреваются в нападении на курдский патруль в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: направили к позициям сирийской армии три радиоуправляемых беспилотника со взрывчаткой.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» («Фронт национального освобождения»): атаковали блокпост САА на юге Идлиба.

Курды: в Хасаке потеряли двух боевиков в результате атаки неизвестных вооруженных людей на патруль.

ВС Турции: ранили двух женщин из лагеря беженцев в Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): по неподтвержденным данным, на севере Алеппо похитили трех человек.

Провинция Алеппо

Поступило сообщение, что боевики поддерживаемых Анкарой группировок продолжают похищать граждан. Согласно данным новостного портала Anha, боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) похитили 6 сентября двух жителей из деревни Бадина и увезли их в неизвестном направлении. Радикалы также заключили под стражу одного мужчину после рейда в поселке Джандарис. Согласно данным портала, за последние трое суток боевики похитили более 30 мирных жителей, в том числе женщин.

Провинция Идлиб

По данным портала Anha, две женщины из лагеря для беженцев у города Даркуш были ранены турецкими пограничниками при попытке пересечь границу. Ранее сообщалось, что турецкие военнослужащие открыли беспорядочную стрельбу по палаточному лагерю беженцев, в результате чего скончалась одна женщина. По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), число пострадавших от действий турецкой армии жителей возросло до 431 человека, с момента начала гражданского конфликта в Сирии в 2011 году.

На юге провинции боевики «Фронта национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир») предприняли попытку нападения на контрольно-пропускной пункт сирийской армии у поселка Халабан. Позиции армии были обстреляны из гранатометов, но атака боевиков отражена, как сообщает портал Arabic Sputnic. Источник также передает, что подразделения сирийской армии незамедлительно нанесли ответный удар по радикалам в районе поселка Ракая в ответ на нарушение режима прекращения огня. По опорным пунктам боевиков был нанесен ракетный удар. Информации о потерях боевиков в результате обстрела еще не поступало. Сирийская армия также нанесла удар по складам боеприпасов и местам сосредоточения джихадистов в предместьях городов Маарет-Хурма и Масран аль-Шаркия, как передает Jisr TV.

Провинция Хама

Как передает сирийское информагентство SANA, противовоздушные системы обороны сирийской армии сумели обезвредить два беспилотника с бомбами, которые были направлены к позициям правительственных сил боевиками. Мишенью для атаки джихадистов стали позиции САА в районе долины Аль-Габ. Системы ПВО подорвали еще в воздухе два беспилотника, не дав им долететь до линии обороны. Третий успел сбросил бомбу, но взрыв не нанес существенного ущерба военнослужащим. Как отметил источник, нападение на военный объект произошло в пятницу вечером.

Провинция Хасака

Агентство Masar Press сообщает о гибели нескольких бойцов курдского ополчения, в результате нападения неизвестных боевиков.Согласно местным источникам агентства, сотрудники самопровозглашенной курдской милиции «Асайиш» были атакованы во время патрулирования в поселке Маркада. Неизвестные боевики подбросили в автомобиль курдских бойцов ручную гранату. Два боевика в машине умерли на месте, другие получили ранения и были доставлены в госпиталь города Хасака. Ответственность за нападение еще не взяла ни одна из группировок, действующих в Хасаке, однако «Асайиш» подозревают, что нападение совершили боевики из состава «спящих ячеек» «Исламского государства». Несколько дней назад неизвестные убили ряд курдских бойцов в городе Хасака. Не проходит и дня без нападений на полевых командиров и членов «Демократических сил Сирии» (SDF) и «Асайиш».

1 Организация запрещена на территории РФ.