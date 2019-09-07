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Сводки из Сирии

Сирия новости 7 сентября 19.30: в Хасаке курдскому патрулю подбросили гранату, беспилотники боевиков сбиты в Хаме

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Сирия новости 7 сентября 19.30: в Хасаке курдскому патрулю подбросили гранату, беспилотники боевиков сбиты в Хаме

Сирия, 7 сентября. В Хасаке курдскому патрулю подбросили гранату. Два беспилотника боевиков сбиты в Хаме системами ПВО армии. В Идлибе сирийская армия отразили атаку джихадистов «Фронта национального освобождения». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили атаку боевиков на юге Идлиба и обезвредили на севере Хамы взрывные беспилотники боевиков. 

«Исламское государство1»: подозреваются в нападении на курдский патруль в Хасаке. 

«Хайят Тахрир аш-Шам»: направили к позициям сирийской армии три радиоуправляемых беспилотника со взрывчаткой. 

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» («Фронт национального освобождения»): атаковали блокпост САА на юге Идлиба.  

Курды: в Хасаке потеряли двух боевиков в результате атаки неизвестных вооруженных людей на патруль. 

ВС Турции: ранили двух женщин из лагеря беженцев в Алеппо. 

«Сирийская свободная армия» (ССА): по неподтвержденным данным, на севере Алеппо похитили трех человек.   

Сирия новости 7 сентября 19.30: в Хасаке курдскому патрулю подбросили гранату, беспилотники боевиков сбиты в Хаме

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Поступило сообщение, что боевики поддерживаемых Анкарой группировок продолжают похищать граждан. Согласно данным новостного портала Anha, боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) похитили 6 сентября двух жителей из деревни Бадина и увезли их в неизвестном направлении. Радикалы также заключили под стражу одного мужчину после рейда в поселке Джандарис. Согласно данным портала, за последние трое суток боевики похитили более 30 мирных жителей, в том числе женщин.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

По данным портала Anha, две женщины из лагеря для беженцев у города Даркуш были ранены турецкими пограничниками при попытке пересечь границу. Ранее сообщалось, что турецкие военнослужащие открыли беспорядочную стрельбу по палаточному лагерю беженцев, в результате чего скончалась одна женщина. По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), число пострадавших от действий турецкой армии жителей возросло до 431 человека, с момента начала гражданского конфликта в Сирии в 2011 году.

На юге провинции боевики «Фронта национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир») предприняли попытку нападения на контрольно-пропускной пункт сирийской армии у поселка Халабан. Позиции армии были обстреляны из гранатометов, но атака боевиков отражена, как сообщает портал Arabic Sputnic. Источник также передает, что подразделения сирийской армии незамедлительно нанесли ответный удар по радикалам в районе поселка Ракая в ответ на нарушение режима прекращения огня. По опорным пунктам боевиков был нанесен ракетный удар. Информации о потерях боевиков в результате обстрела еще не поступало. Сирийская армия также нанесла удар по складам боеприпасов и местам сосредоточения джихадистов в предместьях городов Маарет-Хурма и Масран аль-Шаркия, как передает Jisr TV.

Провинция Хама

Провинция Хама

Как передает сирийское информагентство SANA, противовоздушные системы обороны сирийской армии сумели обезвредить два беспилотника с бомбами, которые были направлены к позициям правительственных сил боевиками. Мишенью для атаки джихадистов стали позиции САА в районе долины Аль-Габ. Системы ПВО подорвали еще в воздухе два беспилотника, не дав им долететь до линии обороны. Третий успел сбросил бомбу, но взрыв не нанес существенного ущерба военнослужащим. Как отметил источник, нападение на военный объект произошло в пятницу вечером.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Агентство Masar Press сообщает о гибели нескольких бойцов курдского ополчения, в результате нападения неизвестных боевиков.Согласно местным источникам агентства, сотрудники самопровозглашенной курдской милиции «Асайиш» были атакованы во время патрулирования в поселке Маркада. Неизвестные боевики подбросили в автомобиль курдских бойцов ручную гранату. Два боевика в машине умерли на месте, другие получили ранения и были доставлены в госпиталь города Хасака. Ответственность за нападение еще не взяла ни одна из группировок, действующих в Хасаке, однако «Асайиш» подозревают, что нападение совершили боевики из состава «спящих ячеек» «Исламского государства». Несколько дней назад неизвестные убили ряд курдских бойцов в городе Хасака. Не проходит и дня без нападений на полевых командиров и членов «Демократических сил Сирии» (SDF) и «Асайиш».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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