Москва, 7 сентября. Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил москвичей с Днем города. Поздравление он опубликовал в соцсетях.

В выходные в российской столице отмечают 872-летие города. В общей сложности запланировано более 1,5 тысячи мероприятий, в том числе 250 на окружных площадках.

«С Днем рождения, Москва!» — написал Медведев в своем аккаунте в Instagram.

Глава государства Владимир Путин, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, премьер Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в открытии праздника.

Мероприятие состоялось на ВДНХ — одной из главных площадок. Здесь проходят массовые гуляния, мастер-классы, концерты, лекции, конкурсы, викторины.

Собянин во время открытия церемонии напомнил, что перед Москвой стоят амбициозные задачи. Это касается развития транспортной инфраструктуры и благоустройства.