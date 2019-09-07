Россия и Украина обменялись пленными в формате «35 на 35». События дня. ФАН-ТВ

35 на 35 В центре всеобщего внимания сегодня то, чего так долго ждали как в России, так и на Украине. После долгого диалога, громкой шумихи и множества противоречивой информации обмен пленными все же состоялся. Москва отправила в Киев 35 украинцев — столько же россиян проследовали в обратном направлении. Офис Зеленского уже представил списки новоприбывших со своей стороны — в их числе режиссер Олег Сенцов и 24 моряка. Кремль аналогичный список обещает обнародовать позже, хотя уже известно, что в сделке участвовали журналист Кирилл Вышинский и бывший военный из ДНР Владимир Цемах. Оба аэропорта собрали толпу журналистов. И это неудивительно, ведь за последнее время тема вызвала настоящий хаос в СМИ. Например, 30 августа, когда отличился новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка — уже тогда он рассказал всем в соцсетях о завершении обмена, но, как выяснилось, ошибся аж на неделю. В тот же день скандальный пост был удален. Похожая история случилась и сегодня: СМИ, ссылаясь на Twitter якобы президента Украины, предрекли обмен еще ночью. Вот только страничка оказалась фейком. В любом случае разговоры на эту тему шли давно, еще в июле омбудсмены обеих стран по правам человека Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками заключенных — насчитали почти 200 человек. Зеленский, кстати, уже анонсировал работу над вторым этапом. «Несмотря на то, что были и провокации и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды. <…> Конкретные шаги - лучший алгоритм действий», — Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

«День тишины» На фоне шумных новостей про обмен пленными в России ждут и другого громкого события. Но сегодня ему предшествует «день тишины». По закону любая агитация в пользу кандидатов прекращается за сутки до избирательного процесса. А он стартует уже завтра, 8 сентября. Единый день голосования затронет 85 субъектов России — в 16 из них определится глава региона, ну а в целом планируются выборы самого разного уровня, вплоть до депутатов местного самоуправления. Не обойдется и без экспериментов: например, жители нескольких округов Москвы смогут проголосовать за своих фаворитов дистанционно, при помощи интернет-портала. Труднее всего «день тишины» проходит для главы ЦИК Эллы Памфиловой. И не только из-за полномасштабной подготовки к выборам, масла в огонь добавило недавнее происшествие. Накануне в ее дом ворвался преступник и несколько раз ударил хозяйку электрошокером — у Памфиловой травмированы палец и живот, но глава ЦИКа от злоумышленника буквально отбилась – стулом. Нападавший сбежал, но уже сегодня был задержан. Им оказался 36-летний мужчина, уроженец Средней Азии. Других подробностей о нем и, самое главное, о мотивах его поступка следствие пока не сообщает.