Горбунов заявил, что столица полностью готова к проведению выборов в Мосгордуму

Москва, 7 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что российская столица готова к проведению выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва.

«Системы избирательных комиссий полностью готовы к проведению выборов депутатов в Мосгордуму седьмого созыва. Ждем всех москвичей завтра на избирательных участках с 08.00 до 20.00», — цитирует ТАСС Горбунова.

По словам руководителя аппарата Общественной палаты столицы Алексея Спивакова, Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в столице в техническом плане полностью готов к 8 сентября: налажена работа видеоцентра, группы разбора, мобильной группы, электронного штаба, call-центра.

По его словам, электронный штаб представляет собой центр мониторинга за тремя избирательными участками, которые будут открыты для электронного голосования в российской столице.

«Группа разбора — это «мозговой» центр штаба по контролю и наблюдению за выборами. <…> В этом году у нас созданы четыре мобильные группы — семиместные микроавтобусы, которые готовы выезжать по первому звонку о нарушениях. Call-центр во многом работает автоматически», — объяснил Спиваков.

Напомним, в единый день голосования, который пройдет 8 сентября 2019 года, состоятся выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва. К единому дню голосования зарегистрировано 225 кандидатов.