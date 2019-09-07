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Бал семейных пар прошел в Луганске

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Бал семейных пар прошел в Луганске

Луганск, 7 сентября. Бал семейных пар, посвященный 224-й годовщине Луганска, прошел на Театральной площади в самом центре города.

Под бурные аплодисменты зрителей на площадь выехало шесть свадебных автомобилей с парами, которые сегодня вступили в брачный союз. Торжество открылось театрально-танцевальной постановкой, в ходе которой богиня любви Афродита и бог брака Гименей пожелали молодым крепкой любви и долгой семейной жизни. В честь праздника молодоженам вручили подарки от администрации города, а также коллекционные памятные знаки, изготовленные ко Дню Луганска госбанком ЛНР.

Глава администрации Луганска Манолис Пилавов отметил, что День города — это праздник всех луганчан и руководство каждый год старается внести что-то новое в празднование этого события.

«Сегодня на Театральной площади мы увидели молодоженов и семейные пары, которые отпраздновали уже 65 лет совместной жизни. Я думаю, что люди, которые столько прожили вместе, должны быть примером для наших новобрачных. Пусть они посмотрят, как долго им нужно прожить вместе, сколько детей родить, сколько внуков и правнуков воспитать. Всех луганчан с праздником, с Днем города, города-героя!»

Бал семейных пар прошел в Луганске

Вслед за молодоженами на главную площадь вышли пары, которые уже очень много лет прожили вместе. От администрации города они также получили памятные подарки.

Директор столичной школы-гимназии №60 имени 200-летия Луганска Алла Подтынная, принявшая участие в мероприятии, отметила, что создать семью — это великое искусство.

Бал семейных пар прошел в Луганске

«Я испытываю огромное чувство гордости за наш город. Сегодня было много семей, которые прошли большой жизненный путь, и много молодых. Хочется пожелать новобрачным, чтобы они умели любить. Уметь любить — это значит уметь слушать и слышать, уметь понимать друг друга, уметь вовремя остановиться. Любить — это когда есть о чем поговорить и помолчать вместе. Вот это настоящая любовь, мне кажется», — пояснила она.

Бал семейных пар прошел в Луганске

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