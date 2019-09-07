Путин положительно оценил стабилизацию ситуации в Молдавии

Москва, 7 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что стабилизация ситуации в Молдавии дает возможность для дальнейшего развития отношений двух государств.

На встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном глава российского государства подчеркнул, что очень рад стабилизации ситуации в Молдове.

«Есть возможность использовать эту относительную стабильность для развития экономики и наших двусторонних связей», — сказал президент РФ.

Додон поблагодарил Путина за поддержку. Он назвал произошедшее в стране в начале июня новым шансом для развития Молдавии.

«Это и внутренний консенсус, и очень важный внешнеполитический консенсус основных геополитических игроков», — заметил он.

Президент Молдавии подчеркнул, что к настоящему моменту в двусторонних отношениях стран «есть изменения к лучшему, есть контакт на всех уровнях». Додон рассказал о планах провести в сентябре межправительственную комиссию, которая будет первой за последние три года.