Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 7 сентября.

Ранее управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения кандидатов предложили не допускать до экзамена в ГИБДД. Пойманных на нетрезвом вождении россиян могут не допустить до экзамена ГАИ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Зеленский заявил, что провел разговор с Путиным.

США отказались покупать у РФ гиперзвуковые ракеты, поскольку боятся потерять свой авторитет, считает сенатор Франц Клинцевич. Клинцевич объяснил, почему США отказались от покупки у РФ гиперзвуковых ракет.

По информации СМИ, самолет с россиянами, об освобождении которых договаривались Киев и Москва, вылетел из аэропорта «Борисполь». Освобожденные россияне вылетели из Киева в РФ.

США провели испытательные запуски четырех баллистических ракет Trident II D5 с атомной подводной лодки «Небраска». США провели запуски четырех баллистических ракет.

Пресненский суд Москвы принял решение о разводе Михаила Ширвиндта с Татьяной Морозовой. Михаил Ширвиндт развелся с женой после 30 лет брака.

Правительственные войска Сирии в одностороннем порядке объявили о перемирии в Идлибской зоне деэскалации. В ход перемирия в Идлибе внезапно вмешался неожиданный игрок – в день начала перемирия Соединенные Штаты Америки нанесли удар по террористам. Боевики вновь попытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия. Сирия итоги недели 1 – 7 сентября: американцы сорвали перемирие в Идлибе, боевики атакуют «Хмеймим».

Мария Захарова раскритиковала антидопинговое агентство США за снятие обвинений со спринтера Кристиана Коулмана. Захарова обвинила USADA в том, что оно замяло скандал вокруг своего спортсмена.

Американский доллар «умрет с хныканьем, а не с треском», заявил эксперт, экс-советник директоров ЦРУ по финансовым войнам. Экс-советник ЦРУ предсказал крах американского доллара.

В одной из детских поликлиник в Набережных Челнах произошла драка между посетителями. Появилось видео женской драки, произошедшей в очереди к педиатру в Набережных Челнах.