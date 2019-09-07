Глава Пентагона назвал требования к России для работы с США

Париж, 7 сентября. Глава Пентагона Марк Эспер назвал требования к России для совместной работы с США. По его словам, Москве нужно изменить свое поведение.

Эспер, выступая на пресс-конференции в Париже, заявил, что России следует вести себя в соответствии с западными ценностями, которые разделяют США и их союзники по НАТО.

«России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили. Это лучший способ двигаться вперед», — сказал американский политик, отвечая на заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка.

При этом, по словам Эспера, Вашингтон хочет, чтобы Россия встала на «лучший путь», благодаря чему страны смогут работать совместно и обеспечат общее экономическое процветание.

Напомним, отношения между Россией и странами Запада ухудшились после ситуации на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Запад обвинил Москву во «вмешательстве» в дела Украины и ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение.

Российская сторона неоднократно заявляла, что крымский референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.