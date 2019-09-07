Обмен завершен: граждане России вернулись на Родину. ФАН-ТВ

Граждане России и Украины, попавшие в программу обмена удерживаемыми лицами между двумя странами, прибыли в аэропорт «Внуково» 7 сентября. Борт №RA 64058 приземлился в правительственном терминале «Внуково-2».

На самолете с журналистом Кириллом Вышинским и другими участниками договоренности об одновременном освобождении между Россией и Украиной в том числе прибыли граждане РФ, обвинявшиеся на Украине в терроризме, шпионаже, государственной измене и других преступлениях.

Среди них, в частности, Сергей Гнатьев, гражданин Украины, обвинявшийся в нападении на 25-летнего бойца добровольческого батальона ОУН1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) Виталия Регора, который был опознан как человек, 9 мая этого года сорвавший георгиевские ленточки с одежды 10-летней девочки и ее мамы — участниц марша Бессмертного полка.В Россию также прибыли уроженец Алтая Виктор Агеев, плененный украинской армией на территории ЛНР, обвинявшийся в терроризме и приговоренный к 10 годам лишения свободы, и Ольга Ковалис, задержанная на юге Украины и обвинявшаяся в шпионаже.

Всего, по предварительным спискам, в Россию по программе обмена было отправлено 37 человек.

На Украину, в частности, был отправлен кинорежиссер Олег Сенцов, в 2015 году приговоренный в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. Осветить возвращение наших соотечественников приехали известные российские журналисты Евгений Поддубный и Дмитрий Киселев. Около 14:40 два автобуса с прибывшими в сопровождении полиции и скорой помощи отбыли из «Внуково-2».

1 Организация запрещена на территории РФ.