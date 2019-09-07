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СК проводит проверку по факту обнаружения в штабе Навального в Петербурге бюллетеней

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СК проводит проверку по факту обнаружения в штабе Навального в Петербурге бюллетеней

Санкт-Петербург, 7 сентября. Следственные органы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводят доследственную проверку по факту обнаружения избирательных бюллетеней в штабе Алексея Навального.

Полиция во время осмотра обнаружила в штабе Навального в Петербурге по адресу Вознесенский проспект 33 пачку бюллетеней для голосования 8 сентября, об этом рассказал Федеральному агентству новостей источник, знакомый с ситуацией. Несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах губернатора Петербурга хранились в туалете. Штаб Навального мог готовить бюллетени для вброса или провокации в ходе выборов.

«В штабе Навального в Санкт-Петербурге на Вознесенском проспекте 33 полицией обнаружена пачка бюллетеней для голосования», — сообщил источник ФАН.

Ранее в субботу в полиции сообщили, что получили сигнал на номер «02» о том, что в штабе Навального готовят бюллетени для провокации на выборах. Сотрудники полиции выполнили осмотр штаба. Лиц, которые получили от кандидатов направления для участия на выборах в качестве наблюдателей, доставят в отдел полиции для опроса.

В настоящий момент поддельные бюллетени изъяты. Штаб Навального в Петербурге приостановил работу.

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