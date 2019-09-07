Звезда Marvel сыграет в новом фильме «Миссия невыполнима»

Вашингтон, 7 сентября. Актриса Хейли Этвелл, исполнившая роль спецагента Пегги Картер в фильме «Первый Мститель» и других сопутствующих проектах Marvel, снимется в новой части боевика «Миссия невыполнима». Об этом сообщил режиссер Кристофер Маккуорри на своей странице в Instagram.

«Если вы решите принять Хейли Этвелл...» — написал режиссер.

Уже в своем профиле актриса ответила Маккуорри постом, в котором подтвердила, что «примет миссию». Только фотографию 37-летняя знаменитость обрезала.

«Миссия: Принято. Хотя я не из тех, кто выполняет приказы», — оставила она сообщение под фотографией.

Однако пока остается неизвестным, кого именно сыграет Этвелл в новой картине. Подробности сюжетной линии новых частей «Миссии» пока еще не раскрыты. Известно лишь то, что седьмую и восьмую части зрители увидят в 2021 и 2022 годах.

Свое участие в кинопроекте уже подтвердили Ребекка Фергюсон и Том Круз.

Ранее американский портал Rotten Tomatoes представил список лучших фильмов за прошлый год. Лучшим боевиком стала лента «Миссия невыполнима: Последствия», напомнил телеканал «360».