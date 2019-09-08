Единый день голосования 8 сентября 2019 года: какие выборы пройдут в РФ, как голосовать

Восьмого сентября 2019 года в России пройдет ежегодный единый день голосования. По всей стране состоятся более пяти тысяч выборов федерального и регионального уровней.

Какие выборы состоятся в России 8 сентября 2019 года

В РФ в единый день голосования пройдет два основных вида выборов.

Региональные выборы — это выборы глав регионов, а также выборы в органы законодательной власти субъектов РФ: заксобрания, госсоветы и т. д.

Федеральные выборы — это дополнительные выборы депутатов Государственной думы по одномандатным округам.

Кто в России имеет право голосовать

В голосовании может принять участие любой гражданин РФ, достигший 18 лет, дееспособный и не находящийся в местах лишения свободы по приговору суда. Участие в выборах является добровольным.

Как принять участие в выборах

8 сентября 2019 года граждане могут проголосовать, придя на свой избирательный участок и имея при себе паспорт с соответствующей регистрацией. Уточнить свой участок можно через сервис на сайте Центральной избирательной комиссии или через портал Госуслуг.

Если гражданин подавал заявку на участие в выборах через портал Госуслуг, то на избирательном участке необходимо предъявить распечатываемую часть заявления в печатном виде или на экране мобильного устройства.

В какое время можно проголосовать

Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В некоторых регионах, например в Башкирии, в единый день голосования избирательные участки будут работать на два часа дольше — с 7.00 до 21.00. Это сделано для удобства избирателей.

Что делать, если в день голосования вы находитесь не по адресу регистрации

Можно проголосовать на любом избирательном участке в пределах региона по месту регистрации, если это выборы глав регионов или выборы в органы законодательной власти субъектов РФ.

Если это довыборы в Госдуму, можно проголосовать на любом избирательном участке в пределах одномандатного избирательного округа по месту регистрации.

Также, находясь в Москве, можно проголосовать на цифровом избирательном участке, этот сервис доступен для избирателей нескольких округов.

Выборы депутатов в Московскую городскую думу (Мосгордуму)

Жители Москвы могут голосовать на избирательных участках по месту регистрации или принять участие в эксперименте по дистанционному электронному голосованию, если избиратель проживает в одном из трех округов:

№ 1 Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково № 10 Северный, Лианозово, Бибирево № 30 Чертаново Центральное, Чертаново Южное

Где 8 сентября пройдут региональные выборы

Выборы глав субъектов РФ пройдут в следующих регионах:

Республики Алтай, Башкортостан и Калмыкия; Забайкальский и Ставропольский края; Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Сахалинская и Челябинская области; город федерального значения Санкт-Петербург.

Выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ пройдут в следующих регионах:

Республики Алтай, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Крым, Марий Эл, Татарстан, и Тыва; Хабаровский край; Брянская, Волгоградская и Тульская области; город федерального значения Севастополь.

Довыборы депутатов законодательных органов субъектов РФ пройдут в следующих регионах:

Регион № одномандатных округов Республика Башкортостан 9, 16 Удмуртская Республика 7, 12 Республика Хакасия 4, 9, 11, 19 Забайкальский край 20 Краснодарский край 15 Кемеровская область 9 Саратовская область 2 Смоленская область 24 Ненецкий автономный округ 8

Где 8 сентября пройдут федеральные выборы

Довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам пройдут в следующих регионах:

Регион Название округа № округа Хабаровский край Комсомольский 70 Новгородская область Новгородский 134 Орловская область Орловский 145 Свердловская область Серовский 174

Довыборы депутатов законодательных органов субъектов РФ пройдут в следующих регионах:

Чувашская Республика; Алтайский, Красноярский и Приморский края; Вологодская, Костромская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Псковская, Самарская, Свердловская, Тверская, Томская и Тюменская области; Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.

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