Единый день голосования 8 сентября 2019 года: какие выборы пройдут в РФ, как голосовать

Восьмого сентября 2019 года в России пройдет ежегодный единый день голосования. По всей стране состоятся более пяти тысяч выборов федерального и регионального уровней.
Какие выборы состоятся в России 8 сентября 2019 года
В РФ в единый день голосования пройдет два основных вида выборов.
Региональные выборы — это выборы глав регионов, а также выборы в органы законодательной власти субъектов РФ: заксобрания, госсоветы и т. д.
Федеральные выборы — это дополнительные выборы депутатов Государственной думы по одномандатным округам.
Кто в России имеет право голосовать
В голосовании может принять участие любой гражданин РФ, достигший 18 лет, дееспособный и не находящийся в местах лишения свободы по приговору суда. Участие в выборах является добровольным.
Как принять участие в выборах
8 сентября 2019 года граждане могут проголосовать, придя на свой избирательный участок и имея при себе паспорт с соответствующей регистрацией. Уточнить свой участок можно через сервис на сайте Центральной избирательной комиссии или через портал Госуслуг.
Если гражданин подавал заявку на участие в выборах через портал Госуслуг, то на избирательном участке необходимо предъявить распечатываемую часть заявления в печатном виде или на экране мобильного устройства.
В какое время можно проголосовать
Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В некоторых регионах, например в Башкирии, в единый день голосования избирательные участки будут работать на два часа дольше — с 7.00 до 21.00. Это сделано для удобства избирателей.
Что делать, если в день голосования вы находитесь не по адресу регистрации
Можно проголосовать на любом избирательном участке в пределах региона по месту регистрации, если это выборы глав регионов или выборы в органы законодательной власти субъектов РФ.
Если это довыборы в Госдуму, можно проголосовать на любом избирательном участке в пределах одномандатного избирательного округа по месту регистрации.
Также, находясь в Москве, можно проголосовать на цифровом избирательном участке, этот сервис доступен для избирателей нескольких округов.
Выборы депутатов в Московскую городскую думу (Мосгордуму)
Жители Москвы могут голосовать на избирательных участках по месту регистрации или принять участие в эксперименте по дистанционному электронному голосованию, если избиратель проживает в одном из трех округов:
|
№ 1
|
Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково
|
№ 10
|
Северный, Лианозово, Бибирево
|
№ 30
|
Чертаново Центральное, Чертаново Южное
Где 8 сентября пройдут региональные выборы
Выборы глав субъектов РФ пройдут в следующих регионах:
Республики Алтай, Башкортостан и Калмыкия; Забайкальский и Ставропольский края; Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Сахалинская и Челябинская области; город федерального значения Санкт-Петербург.
Выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ пройдут в следующих регионах:
Республики Алтай, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Крым, Марий Эл, Татарстан, и Тыва; Хабаровский край; Брянская, Волгоградская и Тульская области; город федерального значения Севастополь.
Довыборы депутатов законодательных органов субъектов РФ пройдут в следующих регионах:
|
Регион
|
№ одномандатных округов
|
Республика Башкортостан
|
9, 16
|
Удмуртская Республика
|
7, 12
|
Республика Хакасия
|
4, 9, 11, 19
|
Забайкальский край
|
20
|
Краснодарский край
|
15
|
Кемеровская область
|
9
|
Саратовская область
|
2
|
Смоленская область
|
24
|
Ненецкий автономный округ
|
8
Где 8 сентября пройдут федеральные выборы
Довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам пройдут в следующих регионах:
|
Регион
|
Название округа
|
№ округа
|
Хабаровский край
|
Комсомольский
|
70
|
Новгородская область
|
Новгородский
|
134
|
Орловская область
|
Орловский
|
145
|
Свердловская область
|
Серовский
|
174
Довыборы депутатов законодательных органов субъектов РФ пройдут в следующих регионах:
Чувашская Республика; Алтайский, Красноярский и Приморский края; Вологодская, Костромская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Псковская, Самарская, Свердловская, Тверская, Томская и Тюменская области; Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.
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