Захарова напомнила послам стран G7 о российских гражданах в тюрьмах США

Москва, 7 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что послы стран G7 обратят внимание на судьбу российских граждан, которые удерживаются в американских тюрьмах.

Ранее послы стран G7 приветствовали обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, а также выразили надежду на скорейшее освобождение других заключенных.

«Уважаемые господа послы, мы поддерживаем вашу надежду и ждем домой Бутину, Ярошенко, Бута и многих других, кого продолжают удерживать власти США», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, 7 сентября в Москву прибыл самолет специального летного отряда «Россия» с освобожденными на Украине российскими гражданами. Спецборт с украинскими гражданами прибыл в аэропорт Киева. По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, обмен между Москвой и Киевом прошел по формуле «35 на 35».

В апреле 2019 года суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за то, что девушка якобы работала иностранным агентом в США без регистрации. Бутина находилась под стражей в США с июля 2018 года. Россиянка была вынуждена признать вину по одному из пунктов обвинения, так как в противном случае ей грозил длительный тюремный срок.

Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде по запросу США в результате провокационной операции американских спецслужб. В США Виктор Бут отбывает 25-летний тюремный срок по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма.

Константин Ярошенко был осужден в 2011 году в США на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке к транспортировке наркотических средств на территорию Соединенных Штатов. При этом в США россиянин был доставлен в 2010 году из Либерии.