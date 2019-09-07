Стали известны имена трех звезд советского кино с печальной судьбой

Москва, 7 сентября. Немало красивых и успешных актрис было в советском кинематографе. Однако не у всех судьба сложилась счастливо.

Актрису Любовь Орлову называли отечественной «Марлен Дитрих». Ее любили миллионы телезрителей за роли колхозниц и рабочих девушек, а она хотела играть в Голливуде.

Карьера Орловой сложилась отлично: она была постоянно задействована в съемках. Но артистку начало пугать, что ее красота уходит. Последние годы жизни она стала затворницей и проводила время в одиночестве.

Еще одна красавица с печальной судьбой — Светлана Светличная. Яркая на экране и в жизни она постоянно притягивала к себе противоположный пол.

Несмотря на красоту, Светличная играла роли второго плана и всегда мечтала о главных ролях. У нее тоже не получилось вырваться из образа роковой красотки и сыграть в драматическом фильме.

Актриса Изольда Извицкая прославилась в 1956 году, ей предлагали роль за ролью. 1960-е годы стали для актрисы звездными. Про нее говорили, что она вела себя слишком высокомерно, пишет Infox.ru.

С коллегами Извицкая почти не поддерживала отношения, скандалила на съемочной площадке. Успех вскружил ей голову, она развелась с супругом. Ее жизнь закончилась в одиночестве.