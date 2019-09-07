Алена Водонаева показала лицо после ожога

Москва, 7 сентября. Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева продемонстрировала подписчикам в Instagram травму на лице после ожога. Телезвезда попросила фанатов не спрашивать, откуда у нее повреждение.

«Я обожгла себе подбородок, поэтому немного заплаканная», — объяснила Водонаева на видео.

Телеведущая отметила, что «когда мозга нет или когда он с грецкий орех», можно получить подобную травму и в домашних условиях. На кадрах Водонаева предстала перед подписчиками с куском ваты на лице. Позже звезда записала видео, на котором еще раз продемонстрировала ожог и показала, как замазывает его с помощью тонального средства.

При этом ранее звезда уже жаловалась своим фанатам на проблемы с кожей. Звезда призналась, что у нее стали появляться морщинки на лбу, которые особенно заметны под слоем грима. Водонаева даже собиралась сделать ботокс, но позже решила ограничиться более легкими препаратами.

Летом текущего года Водонаева рассказала, что решила подать на развод со своим мужем Алексеем Косинусом. Звезда отметила, что они с бывшим мужем сохранят дружественные отношения – после подачи заявления на развод супруги пошли обедать в ресторан. Называя причины развода, блогер сообщила, что для нее важен финансовый статус мужчины.