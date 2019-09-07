Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Трамп назвал обмен между Украиной и РФ первым большим шагом к миру

54
0 Оставить комментарий

Трамп назвал обмен между Украиной и РФ первым большим шагом к миру

Вашингтон, 7 сентября. Американский президент Дональд Трамп в Twitter назвал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной первым большим шагом к миру.

«Очень хорошие новости, возможно, первый большой шаг к миру. Поздравляем обе страны!» — написал президент Соединенных Штатов в своем микроблоге.

В субботу произошел обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. С каждой стороны были переданы по 35 человек. В Киев, в частности прибыли, задержанные в Керченском проливе моряки, осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов, в Москву — руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и один из ключевых свидетелей по делу сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing-777 Владимир Цемах.

В Кремле заявили, что приветствуют прошедший в субботу обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взаимный обмен осужденными и задержанными между Москвой и Киевом стал результатом политической воли и системной кропотливой работы.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров