Трамп назвал обмен между Украиной и РФ первым большим шагом к миру

Вашингтон, 7 сентября. Американский президент Дональд Трамп в Twitter назвал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной первым большим шагом к миру.

«Очень хорошие новости, возможно, первый большой шаг к миру. Поздравляем обе страны!» — написал президент Соединенных Штатов в своем микроблоге.

В субботу произошел обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. С каждой стороны были переданы по 35 человек. В Киев, в частности прибыли, задержанные в Керченском проливе моряки, осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов, в Москву — руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и один из ключевых свидетелей по делу сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing-777 Владимир Цемах.

В Кремле заявили, что приветствуют прошедший в субботу обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взаимный обмен осужденными и задержанными между Москвой и Киевом стал результатом политической воли и системной кропотливой работы.