Опубликован список выданных Россией украинцев в рамках взаимного обмена

Москва, 7 сентября. Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной завершился, опубликован список украинцев и россиян, которые вернулись на родину в рамках договоренностей между Москвой и Киевом.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского президента Владимира Зеленского. В нем значатся 35 человек, среди которых журналист Роман Сущенко, осужденный в РФ за шпионаж, и режиссер Олег Сенцов, которого осудили в России за подготовку терактов в Крыму. Кроме того, в списке фигурируют 24 украинских моряка и Александр Кольченко, Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Евгений Панов, Артур Панов.

Ранее издание «Украинская правда» обнародовало неофициальный список лиц, которых украинские власти отпустили в рамках одновременного с Москвой освобождения осужденных и заключенных. В перечень были включены журналист Кирилл Вышинский, а также Владимир Цемах, которого спецслужбы Украины задерживали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малайзийском Boeing (рейс MH17).

Напомним, послы стран «Большой семерки» приветствуют возвращение на родину украинцев в рамках договоренностей с Россией.