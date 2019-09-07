Москва, 7 сентября. Ведущая телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова назвала молодого любовника подарком судьбы.

Телесваха ответила на вопрос взрослой подписчицы в Instagram, которая переживает из-за чувств любви к молодому мужчине.

По словам подписчицы, ей давно за 40, она разведена и имеет взрослых детей. Женщина переживает из-за чувства к молодому человеку, который младше ее на 20 лет. По словам женщины, она испытывает сомнения в правильности отношений с партнером при такой разнице в возрасте.

Сябитова отметила, что многие психологи называют такие отношения неестественными, однако она не считает роман зрелой женщины с молодым человеком чем-то аморальным. Она также добавила, что такие отношения заставляют женщин внимательнее относиться к своей внешности и быть в тонусе. Кроме того, роман с молодым человеком продлит женщине молодость и красоту, а также окажет положительное влияние на фигуру. Телесваха посоветовала подписчице прислушаться к своему сердцу и не упускать такой шанс.

«В любом случае, как бы это все не выглядело, вы никогда не узнаете, правильно ли вы поступили, если не примете этот подарок судьбы», — написала Сябитова.

Кроме того, телеведущая посоветовала женщинам быть более уверенными в себе, отметив, что все они достойны любви.

«Жизнь с радостью исполняет все наши желания», — добавила телеведущая.

Стоит отметить, что самой Сябитовой о таких подарках судьбы остается только мечтать. В настоящее время телеведущая встречается с мужчиной своего возраста. Бизнесмен по имени Ринат, которого Сябитова скрывает от публики, живет на Кипре. Мужчина предлагал телеведущей заключить брак, однако она отказалась.