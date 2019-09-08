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Петербуржцев ждет концерт классической музыки на «Книжных аллеях»

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Петербуржцев ждет концерт классической музыки на «Книжных аллеях»

Санкт-Петербург, 7 сентября. Марафон «Театральный Петербург на Книжных аллеях» завершится в воскресенье гала-концертом «Оперная классика на Книжных аллеях».

Посетители «Книжной аллеи» на Малой Конюшенной увидят сцены из лучших опер прошлого — от Моцарта до Дворжака, включая Чайковского и Римского-Корсакова. Концерт начнется в 17.00.

Как сообщили в группе «Книжных аллей» в социальной сети «ВКонтакте», после музыкального концерта петербуржцы смогут насладиться «Поэтическим слэмом» от РГПУ имени А.М. Герцена.

 

Напомним, в воскресенье в Петербурге проходят выборы. В Единый день голосования в Северной столице выбирают губернатора и муниципальных депутатов. 

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