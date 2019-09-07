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Сборы фильма «Однажды в Голливуде» в России превысили 1 млрд рублей

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Сборы фильма «Однажды в Голливуде» в России превысили 1 млрд рублей

Москва, 7 сентября. Кассовые сборы фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» в России превысили 1 млрд рублей за четыре недели проката.

Фильм вышел на экраны в России 8 августа. Российские зрители встретили картину очень тепло, «Однажды в Голливуде» побил рекорд сборов фильмов Тарантино в России. Ранее самым успешным фильмом Тарантино в России был «Джанго освобожденный». Картина собрала более 400 млн в рублей. Вышедшая в 2016 году «Омерзительная восьмерка» Тарантино тоже собрала 400 млн рублей, пишет телеканал «360».

«Однажды в Голливуде» превысил эту сумму более чем в два раза. В мировом прокате картина собрала более 240 млн долларов, что является рекордом для фильмов Тарантино, сообщает «Культуромания».

Отметим, что режиссер приехал в Москву лично представить картину российским зрителям. Экскурсию по Москве режиссеру провел министр культуры России Владимир Мединский.

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