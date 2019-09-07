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Врачи назвали симптомы рака в области головы и шеи

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Врачи назвали симптомы рака в области головы и шеи

Москва, 7 сентября. Мужчины чаще всего страдают от рака в области головы и шеи, к такому выводу пришли врачи-онкологи.

Специалисты перечислили симпотомы, на которые стоит обратить внимание. В основном новообразования появляются в носовых пазухах, ротовой полости и гортани.

Статистика подтверждает, что мужчины страдают от онкологических заболеваний данного вида в три раза чаще, чем женщины. Это связано с курением и употреблением спиртных напитков.

На развитие рака влияет плохая гигиена ротовой полости и контакты с химическими веществами. Обратите внимание на запах изо рта, появление язв и ороговевших шишкообразных наростов на слизистой.

Врачи добавляют, что симптомами рака могут быть постоянные боли в горле, кровяные выделения со слюной, пишет «Медикфорум». А вот обнаружить рак головного мозга на начальной стадии невозможно.

Как передает «360», каждый год раком в области головы и шеи заболевают более 25 тысяч граждан РФ. Ранее жительница Канады рассказала о первом признаке рака кожи.

По ее словам, указывать на новообразования могут обыкновенные «прыщи», вернее маскирующийся под них рак. Она напомнила, что заботиться о здоровье очень важно. Если вас что-то беспокоит, сразу обратитесь за консультацией к врачу.

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