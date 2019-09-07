Малышева испугалась находке в холодильнике матери

Москва, 7 сентября. Телеведущая Елена Малышева рассказала, как испугалась копченой колбасы в холодильнике матери.

Малышева пришла в гости к «Русскому радио». В эфире обсуждали вредные привычки. Ведущая «Жить здорово» отметила, что даже врачи не всегда могут противостоять соблазнам жизни. В качестве примера она привела историю о неожиданной находке в холодильнике.

Гостья уточнила, что ее мать — блестящий врач. Однако во время одного из визитов домой к родственнице Малышева обнаружила, что семья не всегда следует советам, которые распространяют медики, передает телеканал «360».

«И вдруг я у нее в холодильнике нахожу спрятанную порезанную копченую колбасу. Я ей говорю: «Мама, как же так? Как же тебе не стыдно? Ты же врач, мы же все сторонники здорового образа жизни», — рассказала телеведущая. — И мама моя так устыдилась, она, бедная, прятала это от меня».

Ведущая отметила, что за мать заступился ее сын. Брат напомнил Малышевой, что родительнице 86 лет и она может есть все, что хочет.

Ранее заслуженный врач России Малышева рассказала об особенностях снижения веса у женщин и назвала эффективный способ быстрого похудения. По ее мнению, избавиться от лишних килограммов можно в течение двух недель, если придерживаться некоторых правил. Ведущая посоветовала дробно питаться три-четыре раза в день и быть как можно более активной. По подсчетам Малышевой, суммарная калорийность пищи за день не должна превышать 1,2 тысячи килокалорий.