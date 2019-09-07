Английские скауты просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

Москва, 7 сентября. На матче сборной России с Шотландией присутствовало несколько представителей скаутских отделов английских клубов, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, часть из них просматривала нападающего российской команды и «Зенита» Артема Дзюбу. Сообщается, что за 31-летним форвардом следит несколько клубов. В частности, речь идет о «Кристал Пэлас», «Эвертоне» и «Вулверхэмптоне». Отмечается, что Дзюба своей игрой оставил приятное впечатление. Не исключается также, что петербургский клуб получит по Дзюбе предложение в ходе зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что футболист хотел попробовать себя в английском чемпионате. С этой целью он подписал контракт с агентством Gestifute, клиентом которого также является Криштиано Роналду. Контракт Дзюбы и «Зенита» истекает следующим летом. Ранее генеральный директор петербуржцев Александр Медведев заявлял о том, что клуб в скором времени приступит к переговорам о продлении контракта с нападающим.

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года состоялся накануне и завершился со счетом 2:1 в пользу России. Первый гол в ворота Шотландии отправил Артем Дзюба на 40-й минуте матча, второй гол в ворота соперника забил Юрий Жирков, сообщает телеканал «360».