Ученые назвали причины заболеваний сердца

Москва, 7 сентября. Международная группа ученых провела исследования, в ходе которых выяснились причины заболенваний сердца.

Заболевания сердечно-сосудистой системы провоцируют низкая физическая активность, курение, высокое кровяное давление. На сердце влияет также диабет, повышенный уровень холестерина.

Исследователи отмечают, что эти факторы важнее наследственности. Специалисты подчеркивают, что именно образ жизни сказывается на продолжительности и качестве жизни человека.

Ученые проанализировали данные 1075 участников исследования в возрасте до 50 лет. Из них 555 человек страдают от ищемической болезни сердца. Контрольная группа включала 520 здоровых людей.

Более 70% пациентов из первой группы имели три из перечисленных факторов риска. Это подтверждают материалы конгресса Европейского общества кардиологов в Париже, пишет издание «Газета Кемерова».

Американские ученые советуют аэробные нагрузки для здоровья сердца. В неделю следует тратить на бег не менее четырех с половиной часов. Это не только укрепляет сердечную мышцу, но и влияет на потенцию у мужчин.

Ежедневные прогулки с собакой и бег наперегонки заставляет человека почувствовать себя лучше с физической и психологической точки зрения. Питомцы помогают одиноким людям не чувствовать социальную изоляцию.

Врачи напоминают, что при любых проблемах с сердцем стоит обращаться к врачу.