Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Глава ЕП назвал обмен признаком снижения напряженности в отношениях РФ и Украины

467
0 Оставить комментарий

Глава ЕП назвал обмен признаком снижения напряженности в отношениях РФ и Украины

Брюссель, 7 сентября. Обмен осужденными и задержанными лицами между Россией и Украиной является признаком снижения напряженности в отношениях двух стран, заявил глава Европарламента Давид Сассоли.

«[Осужденный в России за подготовку терактов в Крыму Олег] Сенцов был освобожден в рамках соглашения между Россией и Украиной об обмене... Мы приветствуем это и считаем шагом в правильном направлении и признак снижения напряженности между двумя странами», — сказал европейский политик.

Ранее в субботу произошел обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Днем в Киев и Москву прибыли самолеты с лицами, которые оказались в списке для обмена. В частности, на родину вернулись руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и украинский режиссер Олег Сенцов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют прошедший обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров