Глава ЕП назвал обмен признаком снижения напряженности в отношениях РФ и Украины

Брюссель, 7 сентября. Обмен осужденными и задержанными лицами между Россией и Украиной является признаком снижения напряженности в отношениях двух стран, заявил глава Европарламента Давид Сассоли.

«[Осужденный в России за подготовку терактов в Крыму Олег] Сенцов был освобожден в рамках соглашения между Россией и Украиной об обмене... Мы приветствуем это и считаем шагом в правильном направлении и признак снижения напряженности между двумя странами», — сказал европейский политик.

Ранее в субботу произошел обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Днем в Киев и Москву прибыли самолеты с лицами, которые оказались в списке для обмена. В частности, на родину вернулись руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и украинский режиссер Олег Сенцов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют прошедший обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.