Российские политики и общественность горячо отреагировали на успешное завершение обмена осужденными и задержанными лицами между Москвой и Киевом по формуле «35 на 35». Среди участников обмена — журналист Кирилл Вышинский, режиссер Олег Сенцов, задержанные за нарушение границ РФ украинские моряки, другие лица.

Среди российских политиков, с удовлетворением воспринявших новость об освобождении Россией и Украиной десятков заключенных, член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. Она считает, что эта акция носит в первую очередь гуманитарный характер, что следующий шаг — последовательное движение Киева в направлении соблюдения минских соглашений.

«В основе сегодняшней акции — права человека и его интересы, — прокомментировала Ковитиди Федеральному агентству новостей состоявшийся обмен. — Несомненно, впереди еще много работы. Потребуется немало усилий для достижения мира. Компромисс, терпение, политическая воля — только это залог двустороннего успеха».

Украинскому руководству следует ответственнее отнестись к выполнению своих обязательств относительно Донбасса, только так процесс нормализации ситуации сможет плодотворно продолжиться, отметила она.

«Одновременное освобождение осужденных и задержанных россиян и украинцев, состоявшееся сегодня, — это, несомненно, подтверждение необходимости исполнения минских соглашений и перспективное начало для возобновления двусторонних отношений России и Украины», — резюмировала Ольга Ковитиди.

Ранее сенатор Франц Клинцевич со сдержанным оптимизмом отреагировал на начало процесса обмена заключенными между РФ и Украиной. Обмен приветствовали в Кремле и в МИД России. Глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал ФАН о ближайших планах освобожденного Кирилла Вышинского.