Полиция Гонконга заняла ключевые позиции в метро, чтобы отразить атаки оппозиции

Гонконг, 7 сентября. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) зафиксировал на видео размещение полицейских отрядов на станциях метро Гонконга Hong Kong и Central (конечные для экспресса аэропорт — город). Аналогичные наряды полиции дежурят на станции Kowloon, которую накануне также собирались блокировать протестующие.

Полиция ведет себя корректно, хотя полностью экипирована и вооружена как газовыми баллонами и дубинками, так и огнестрельным оружием. Среди стражей правопорядка много женщин.

Полицейские позволяют себя снимать, не возражают даже против съемки в упор. Помимо корреспондента ФАН, на указанных станциях метро дежурят съемочные группы Reuters и местной телекомпании RTHK. Журналисты экипированы защитными шлемами и жилетками с надписью «пресса».

Напомним, ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила об уступках требованиям митингующих и согласилась полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к протестам. Однако в ответ оппозиция заявила о выдвижении дополнительных требований к властям, без выполнения которых протесты будут продолжены.

«Мы будем менять тактику, никаких объявлений об акциях заранее, как мы делали ранее, уже не будет. Мы будем атаковать внезапно», — заявил корреспонденту ФАН один из молодых людей в маске, представляющий оппозицию.

Действительно, протестующие сегодня обманули полицию и ближе к вечеру атаковали станцию метро Prince Edward, где подожгли мусорные баки и оборудование. Корреспондент ФАН в настоящее время отправился туда, чтобы снять эту атаку и ее последствия.

Митинги протеста в Гонконге продолжаются с начала июня — поводом стало решение городских властей поменять закон об экстрадиции, сделать так, чтобы подозреваемых можно было выдавать по запросу в материковый Китай. Сначала акции были мирными, но с каждым новым эпизодом столкновения с полицией принимали все более ожесточенный характер.

По оценкам СМИ, самые крупные митинги собирали от 300 тыс. до 2 млн человек. Погромщики применяют бутылки с зажигательными смесями, биты и кирпичи. На прошлой неделе был ранен 21 страж правопорядка. Среди активистов десятки задержанных.

«Протестующие не только прибегали к насильственным действиям, поджогам и блокированию дорог, но и использовали бутылки с зажигательной смесью, металлические шары, прутья, кирпичи, копья и другое самодельное оружие для совершения актов вандализма в крупных масштабах и противоправных действий, которые привели к подрыву порядка и ранениям людей», — заявили ранее в полиции Гонконга.

Полицейские для разгона демонстрантов применяли водометы, слезоточивый газ, огнестрельное оружие.