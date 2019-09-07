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Опубликовано видео тройного кувырка болида в воздухе на «Формуле-3» в Италии

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Опубликовано видео тройного кувырка болида в воздухе на «Формуле-3» в Италии

Рим, 7 сентября. Страшная авария произошла во время первой гонки этапа «Формулы-3» в Италии. Болид с австралийским гонщиком Campos Racing Алекс Перони трижды перевернулся в воздухе и влетел в заграждение.

Авария произошла на последних кругах гонки. Болид Перони выехал за пределы трассы в «Параболике» и наскочил на «бублик». «Бублики» призваны ограничить возможности пилотов, которые попробуют воспользоваться преимуществом более широкой траектории.

Столкнувшись с поребриком, болид взлетел в воздух и трижды перевернулся, после чего влетел в забор. В Сети опубликовано видео тройного кувырка болида в воздухе и его столкновения с ограждением.

Удивительным образом пилот не пострадал. Перони смог самостоятельно выбраться из болида, после чего был отправлен к врачам на медицинское обследование.

Победу в гонке одержал россиянин Роберт Шварцман.

Ранее, 1 сентября, французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер скончался в больнице после страшной аварии на девятом этапе серии «Формула-2». Болид на выходе из поворота «Красная вода» врезался в отбойник. 

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