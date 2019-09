Опубликовано видео тройного кувырка болида в воздухе на «Формуле-3» в Италии

Рим, 7 сентября. Страшная авария произошла во время первой гонки этапа «Формулы-3» в Италии. Болид с австралийским гонщиком Campos Racing Алекс Перони трижды перевернулся в воздухе и влетел в заграждение.

Авария произошла на последних кругах гонки. Болид Перони выехал за пределы трассы в «Параболике» и наскочил на «бублик». «Бублики» призваны ограничить возможности пилотов, которые попробуют воспользоваться преимуществом более широкой траектории.

Столкнувшись с поребриком, болид взлетел в воздух и трижды перевернулся, после чего влетел в забор. В Сети опубликовано видео тройного кувырка болида в воздухе и его столкновения с ограждением.

Alex Peroni walked away from this shocking crash in F3 at Monza, but the outside kerb at Parabolica is sure to draw scrutiny from F1. pic.twitter.com/TqG33h76aM