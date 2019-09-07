Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье в рамках UFC 242

Москва, 7 сентября. Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье. Об этом сообщил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

«Хабиб не будет тяжелым. Он набрал восемь килограмм», — рассказал отец бойца.

Отметим, по правилам UFC, спортсмены после прохождения процедуры взвешивания могут набрать массу.

Ранее сообщалось, что гонорар Хабиба Нурмагомедова за бой с американским спортсменом Дастином Порье будет значительно выше, чем за поединок с Конором Макгрегором. Отец россиянина не стал уточнять точную сумму вознаграждения сына, однако отметил, что «мы знаем себе цену». Эксперты считают, что размер гонорара Нурмагомедова вряд ли составит 6–7 млн долларов, скорее всего, он получит еще другие призовые отчисления.