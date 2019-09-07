Вышинский купил в Москве цветы маме, жене и Москальковой

Москва, 7 сентября. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после возвращения в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами купил три букета: маме, жене и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

«Это цветы для моей мамы, жены и для Татьяны Николаевны Москальковой», — приводит слова Вышинского РИА Новости.

Вышинской пошутил, что покупать женщинам цветы — это мучение, но в то же время и огромное удовольствие. Журналист подарит жене букет из светло-розовых роз, а матери и омбудсмену РФ — красные розы. Вышинский отметил, что в Киеве у него не было времени купить цветы. По прибытии в Москву позвонить маме ему пока не удалось, добавил руководитель портала РИА Новости Украина.

В субботу состоялось одновременное освобождение осужденных и заключенных Киевом и Москвой. Борт с украинцами прибыл в киевский аэропорт «Борисполь», а самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами — в московский «Внуково». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обмен состоялся по формуле «35 на 35».

Напомним, Вышинского освободили из-под стражи под личное обязательство в конце августа. Журналист провел в тюрьме более 400 дней, его обвиняли по сфабрикованному делу о «госизмене».