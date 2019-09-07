МВД задержало подозреваемого в нападении на дом Памфиловой

Москва, 7 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

официальный представитель МВД РФ отметила, что сотрудники подмосковной полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в разбойном нападении на дом главы ЦИК.

По данным МВД, нападавшим оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. В ближайшее время задержанного доставят в следственные органы.

В ночь на 6 сентября злоумышленник в маске проник в дом Эллы Памфиловой, расположенный в городском округе Истра Московской области. Он несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером, а затем скрылся. Памфилова рассказала, что ей удалось дать отпор нападавшему и отбиться от преступника – она схватила стул и громко на него ругалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 162 УК РФ.

Однако происшествие не повлияло на рабочий график главы ЦИК. После ночного инцидента Памфилова приняла участие в международной конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение».