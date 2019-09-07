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Киселев рассказал о ближайших планах Вышинского

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Киселев рассказал о ближайших планах Вышинского

Россия и Украина успешно провели обмен осужденных и задержанных лиц. Акция, о которой ранее договорились президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, прошла по формуле «35 на 35» — с каждой стороны было освобождено по 35 человек.

В рамках обмена в Россию прилетел ранее освобожденный киевским судом главный редактор РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский. Среди тех, кто встретил участников обмена в столичном аэропорту, — гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, который поделился с Федеральным агентством новостей своими впечатлениями о состоянии и настроении Кирилла Вышинского.

«Кирилл — настоящий герой, он в прекрасной форме. Он прилетел в Москву в хорошем настроении, и в понедельник в десять утра у него будет пресс-конференция в агентстве «Россия сегодня» на Зубовском, 4. Так что он полон сил, остается в профессии, собирается писать книгу. Все остальное он расскажет сам — добро пожаловать на его пресс-конференцию», — отметил Дмитрий Киселев.

Киселев рассказал о ближайших планах Вышинского

Состоявшийся обмен уже приветствовали в Кремле, удовлетворение и осторожный оптимизм по поводу возможного улучшения отношений между Москвой и Киевом высказали многие российские политики: глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди, другие известные политические деятели. Освобождение заключенных приветствовала российская и украинская общественность.

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