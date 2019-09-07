Послы стран G7 поприветствовали обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной

Москва, 7 сентября. Послы стран G7 приветствуют возвращение на родину украинцев в рамках договоренностей с Россией. Об этом говорится в официальном микробиологе в Twitter «Большой семерки».

«Послы стран «Большой семерки» приветствуют освобождение 35 украинцев и вместе с украинским народом радуются их возвращению домой. Мы поздравляем украинскую власть с этим достижением», — отмечается в сообщении.

Также послы стран G7 выразили надежду на скорейшее возвращение на родину других граждан Украины.

Напомним, в субботу в столицу прибыл борт с освобожденными Украиной россиянами, среди них находится главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. В киевском аэропорту «Борисполь», куда прибыл самолет с освобожденными РФ гражданами Украины, президент страны Владимир Зеленский заявил о возможности провести второй этап обмена. Он подчеркнул, что речь идет «не про год» — Киев намерен добиться своей цели в самое ближайшее время.

Сенатор Франц Клинцевич заявил о необходимости продолжить взаимное освобождение граждан РФ и Украины по формуле «всех на всех». С аналогичным мнением выступил глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов.