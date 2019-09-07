Захарова рассказала о телефонном разговоре с Вышинским

Москва, 7 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообщалась с руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским после его возвращения в Россию в рамках обмена.

«Позвонил Кирилл Вышинский. Благодарил Сергея Лаврова и МИД России. Не знаю, как рукопожатие (проверю позже), но голос у него счастливый», — написала Захарова в Facebook.

В субботу состоялось одновременное освобождение осужденных и заключенных Киевом и Москвой. Борт с украинцами прибыл в киевский аэропорт «Борисполь», а самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами — в московский «Внуково». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обмен состоялся по формуле «35 на 35».

Вышинского освободили из-под стражи под личное обязательство в конце августа. Журналист провел в тюрьме более 400 дней, его обвиняли по сфабрикованному делу о «госизмене». Вышинский в субботу отметил, что вернется в Киев для участия в судебном заседании по его делу.

Ранее Захарова, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвала его результатом политической воли и системной кропотливой работы. Официальный представитель МИД России призвала поддерживать этот настрой, обмен Захарова назвала «очень важным шагом».