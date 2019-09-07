Клинцевич призвал продолжить обмен заключенными по формуле «всех на всех»

Москва, 7 сентября. Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил о необходимости продолжить взаимное освобождение граждан России и Украины по формуле «всех на всех».

Ранее в Москву прибыл самолет специального летного отряда «Россия» с освобожденными на Украине российскими гражданами.

«Надеюсь, что обмен заключенными, сняв серьезную эмоциональную проблему в этих отношениях, даст положительный импульс для перехода к обсуждению вопросов стратегического порядка», — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Сенатор также выразил уверенность, что украинская сторона заинтересована в дальнейшем обмене заключенными по формуле «всех на всех».

Напомним, в середине июля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, после которых Москва и Киев начали переговоры об обмене удерживаемыми гражданами.

5 сентября Владимир Путин сообщил, что переговоры между Москвой и Киевом об обмене удерживаемыми лицами достигли финальной стадии. Глава государства подчеркнул, что обмен станет первым шагом на пути восстановления отношений между Москвой и Киевом.

Стоит отметить, что среди освобожденных российских граждан был главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Журналист провел более 400 дней в украинском СИЗО. Генеральная прокуратура Украины обвиняла Вышинского в государственной измене. Журналисту грозило до 15 лет лишения свободы.