Донбасс сегодня: артиллерия ровняет с землей целые села в ДНР, ВСУ снабжают оружием ИГИЛ*

Донбасс, 7 сентября. Две мирные жительницы ДНР ранены, целое село исчезло с лица земли после артобстрела ВСУ. Американцы готовят тотальные проверки использования своей военной помощи Украине. Украинские генералы поставляют орудия из зоны ООС террористам Ближнего Востока. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие 24 часа обстрелы ВСУ привели к ранениям мирных жителей и разрушениям жилого сектора. Представительства ЛНР и ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщают о 13 нарушениях со стороны украинских силовиков. Южное направление ДНР наиболее пострадало от агрессии объединенных сил Украины. Из 152-мм артиллерии обстрелян поселок Качкарский и хутор Роза, который был практически полностью уничтожен. Две женщины 1943 и 1957 годов рождения получили ожоги 2-й и 3-й степени и контузию. Разрушены и не подлежат восстановлению четыре дома и линия электропередач.

При обстреле поселка шахты Трудовской Донецка снарядом пробита газовая труба, в результате чего в ряде домов отсутствует газоснабжение. Кроме дальнобойной 152-мм артиллерии, ВСУ применяли минометы и гранатометы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты — 145 боеприпасов упали на мирные города и поселки республики. В ЛНР обстрелам из минометов и гранатометов подверглись два населенных пункта, информация по разрушениям уточняется.

В ДНР сообщили об инвентаризации спецтехники из США в ВСУ

По сообщению представителя управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина со ссылкой на собственные источники, проверки спецтехники проводятся в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве Украины и Америки в подразделениях морской пехоты и спецназначения ВСУ. В начале октября в Николаевской области запланировано проведение международных учений Warrior Watcher — 2019. В них собирается участвовать 36-я бригада морской пехоты ВСУ, однако на ее складах обнаружился огромный некомплект приборов ночного видения и средств связи, поставленных из США.

Командование бригады ищет в других частях и соединениях армии недостающие 134 прибора ночной разведки и 66 радиостанций, которые в течение недели должны быть привезены в Николаевскую область. Участвующие в учениях британские кураторы украинской армии должны увидеть полный комплект спецоборудования у морских пехотинцев. Командир бригады Гнатов под расписку выдает военнослужащим найденные спецсредства во избежание хищений, случайных утрат или порчи оборудования. После учений солдаты, расписавшиеся в получении, обязуются передать технику на склады ВМСУ.

А в это время в Луганской области проверка штаба ООС также выявила некомплект американских приборов ночного видения в количестве восьми штук. Как рассказал представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, поводом проверки послужил коррупционный скандал, после которого 25-ю отдельную десантную бригаду ВСУ вывели из зоны проведения ООС. Однако военные кураторы из США по-прежнему отмечают факты незаконной продажи иностранной помощи и вынуждены усилить контроль. По результатам новой проверки выяснилось, что восемь приборов ночного видения исчезли со склада 46-й десантно-штурмовой бригады. И в середине сентября в зону ответственности оперативно-тактической группировки «Север» прибудут представители аппарата атташе США. Проверяющие будут решать вопрос целесообразности дальнейшего предоставления военной помощи украинской армии.

Командиров и рядовых бойцов ВСУ отстраняют от службы за незаконный оборот оружия

По информации донецкого оборонного ведомства, разведка получила данные об отстранении от командования начальника ОТГ «Восток» Юрия Содоля. Сейчас командир находится в Киеве и дает объяснения руководству СБУ, пытаясь оправдаться в массовых коррупционных действиях с боеприпасами и оружием.

Обвиняемый Содоль подозревается в подписании фиктивных документов на проезд через блокпосты транспорта, который участвовал в перевозке пропавшего оружия и боеприпасов. В порту Одессы обнаружены восемь минометов, принадлежащих 35-й и 36-й бригадам ВСУ, а документы на их вывоз в Ровенскую область якобы для ремонта подписывал Содоль. На базу минометы не прибыли и были подготовлены для продажи гражданину Турции, связанному с запрещенной в России группировкой ИГИЛ1. При попустительстве Содоля из зоны ООС вывезено более 100 единиц стрелкового оружия и около 15 000 боеприпасов к нему.

В Луганской области хищения вооружения и боеприпасов также растут. В отношении 20 бойцов 30-й механизированной бригады ВСУ военная полиция возбудила уголовные дела за незаконный оборот оружия. Обвиняемые вывозили из зоны проведения ООС в машинах с тайниками неучтенные боеприпасы и списанное оружие. Украденное оружие перепродавалось участникам ОПГ в иные области Украины. По словам начальника пресс-службы УНМ ЛНР Якова Осадчего, расследование массового хищения вооружения началось после жалобы на личный состав 30-й бригады со стороны личного состава 59-й бригады ВСУ. Офицеры последней осуществляли прием-передачу во время ротации. При этом было замечено, что уезжающие офицеры отдают приказы подчиненным разбирать блиндажи, забирать все вплоть до строительных материалов, если заезжающие не возмещают деньги, потраченные на оборудование позиций.

1 Организация запрещена на территории РФ.