Зеленский сообщил, что Цемаха допросили нидерландские следователи перед обменом

Киев, 7 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что задержанного украинскими спецслужбами Владимира Цемаха допросили следователи из Нидерландов по делу о сбитом малайзийском Boeing (рейс MH17) перед обменом заключенными между РФ и Украиной.

Зеленский отметил, что Цемаха несколько раз допрашивали по делу о MH17, в том числе перед обменом. Президент Украины признался, что очень боялся того, что из-за этого может сорваться обмен удерживаемыми лицами.

«Его допросили и не только перед возвратом (в Россию)… Мы все, что нас попросили (европейские лидеры), сделали, это было очень сложно, я очень боялся, что из-за этого у нас мог сорваться обмен», — приводят слова Зеленского «Украинские новости».

Суд в Киеве освободил Цемаха из-под стражи 5 сентября для участия в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. В субботу, 7 сентября, состоялось одновременное освобождение осужденных и заключенных Киевом и Москвой. Борт с украинцами прибыл в киевский аэропорт «Борисполь», а самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами — в московский «Внуково». Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

Среди освобожденных украинской стороной также был руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле приветствуют прошедший обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.