Москалькова повторно попросит Минюст США передать России осужденного Ярошенко

Москва, 7 сентября. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена повторно обратиться в Минюст США с просьбой рассмотреть вопрос о переводе отбывающего наказание в США летчика Константина Ярошенко в Россию.

«Я написала в Минюст США просьбу, чтобы рассмотрели вопрос о передаче его в Россию для дальнейшего его отбывания наказания. Есть такая формула, она, как правило, решается после того, как человек больше половины срока отбыл», — пояснила омбудсмен.

Она также добавила, что к октябрю 2019 года Ярошенко отбудет половину тюремного срока, к которому он был приговорен в США. Москалькова выразила надежду, что американская сторона передаст Ярошенко России, где он продолжит отбывать наказание.

Напомним, в 2011 году Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы. Американская сторона обвиняет россиянина в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотических веществ в США. В США летчик был доставлен из Либерии, где был арестован в мае 2010 года. Американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков, которые действовали под прикрытием, обвинили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии наркотиков в США.