МИД РФ призвал Киев оставить в прошлом привычку винить во всем Москву

Москва, 7 сентября. В министерстве иностранных дел России прокомментировали обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой, который состоялся в субботу.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что обмен удалось реализовать благодаря личным договоренностям президентов России и Украины.

«В отличие от своих предшественников, новая администрация [президента Украины] Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — констатировали российские дипломаты.

В Москве рассматривают историческое событие 7 сентября как позитивный сигнал, после которого последуют другие важные шаги из тупика в отношениях двух стран.

«Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом, — констатировали в МИД РФ. — Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем».

По мнению представителей министерства, успешно реализованный обмен создает позитивный фон для предметной работы в «нормандском формате».

«Россия как один из гарантов минских соглашений подтверждает готовность и далее содействовать любым конструктивным действиям, направленным на достижение согласия между сторонами внутриукраинского конфликта», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

При этом в МИД РФ напомнили, что разрешение кризиса в Донбассе в первую очередь зависит от действий украинских властей, которым следует проявить политическую волю.

«Исходим из того, что человеческая жизнь должна оставаться абсолютной ценностью, а не быть предметом политических игр», — отметили в МИД РФ.

Дипломаты выразили надежду, что обмен 7 сентября послужит толчком для консолидации всех здравых политических сил на Украине, которые будут работать над завершением кровопролитного конфликта и нормализации добрососедских отношений с Россией.

Ранее спецборт с освобожденными на Украине россиянами приземлился во «Внуково». В самолете находились 35 человек, в том числе руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и Владимир Цемах, который играет важную роль в международном процессе по делу о сбитом в 2014 году малайзийском лайнере в Донбассе.