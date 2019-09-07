Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен между РФ и Украиной

Берлин, 7 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен между Россией и Украиной. Слова немецкого лидера опубликовал официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт в Twitter.

Меркель рада за участников обмена между странами.

«Этот обмен заключенными между Россией и Украиной является подающим надежду знаком», — констатировала она.

Напомним, в субботу состоялся обмен между Россией и Украиной. Каждая сторона передала по 35 человек, которые удерживались или были осуждены за границей. Спецборт с освобожденными на Украине россиянами прибыл несколько часов назад в столичный аэропорт «Внуково». Известно, что среди прилетевших в Россию были руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, а также играющий важную роль в международном процессе по делу о сбитом в Донбассе малайзийском лайнере Владимир Цемах.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее назвала этот обмен исторической акцией. Однако омбудсмен заметила, что взаимную передачу осужденных между странами нельзя считать завершенной. Москалькова уточнила, что по-прежнему продолжается расследование около половины уголовных дел.