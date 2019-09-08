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Петербуржцев приглашают на «Интеллигентную барахолку»

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Петербуржцев приглашают на «Интеллигентную барахолку»

Санкт-Петербург, 8 сентября. Жителей и гостей Санкт-Петербурга приглашают на «Интеллигентную барахолку», которая пройдут в торговом центре «МЕГА Парнас» 7 и 8 сентября.

Гостей необычного мероприятия, которое проходит несколько раз в сезон, ждут винтажные украшения и коронки из проволоки, шифоновые платья, авторская керамика и деревянные безделушки. На «Интеллигентной барахолке» встречаются дизайнеры и любители необычных вещиц. Также организаторы подготовили несколько творческих мастер-классов. 

Напомним, в единый день голосования, 8 сентября, состоятся губернатора Санкт-Петербурга и депутатов местного самоуправления.

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