Петербуржцев приглашают на «Интеллигентную барахолку»

Санкт-Петербург, 8 сентября. Жителей и гостей Санкт-Петербурга приглашают на «Интеллигентную барахолку», которая пройдут в торговом центре «МЕГА Парнас» 7 и 8 сентября.

Гостей необычного мероприятия, которое проходит несколько раз в сезон, ждут винтажные украшения и коронки из проволоки, шифоновые платья, авторская керамика и деревянные безделушки. На «Интеллигентной барахолке» встречаются дизайнеры и любители необычных вещиц. Также организаторы подготовили несколько творческих мастер-классов.

Напомним, в единый день голосования, 8 сентября, состоятся губернатора Санкт-Петербурга и депутатов местного самоуправления.