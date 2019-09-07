Сирия, 7 сентября. Иранский «танкер раздора» пришвартовался у берегов Сирии. Турецкие пограничники пристрелили беженку на севере Идлиба. В Дейр-эз-Зоре неизвестные боевики совершили покушение на главу администрации поселка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по разминированию в провинции Даръа, на западе провинции Дейр-эз-Зор провели рейд.

«Исламское государство1»: обвиняется в покушении на главу местной администрации в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обвиняются в подрыве водонапорной башни в Идлибе.

ВС Турции: на севере Идлиба застрелили женщину из лагеря беженцев.

Международная коалиция: вводит дополнительные санкции для иранского супертанкера, пришвартованного у берегов Сирии.

Провинция Тартус

Сообщается, что американская компания Maxar Technologie сделала снимки иранского танкера Adrian Darya 1 в прибрежных водах Сирии, неподалеку от морского порта в провинции Тартус, о чем сообщает новостное агентство Reuters. По данным агентства, судно пришвартовано примерно в 4 км от берега и якобы отгрузило сырую нефть. Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в свою очередь подчеркнул, что Соединенные Штаты не станут смягчать санкции в отношении Ирана. 4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение режима санкций, выдвинутого США. 15 августа судно было освобождено. В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что оно сменило название на Adrian Darya 1 и направилось в один из средиземноморских портов. 2 сентября онлайн-трекер судов Shiptracker проинформировал, что танкер находится в Восточном Средиземноморья. США уже внесли Adrian Darya 1 в свой санкционный список. Ни Иран, ни Сирия не сделали никаких заявлений о предполагаемой поставке нефти.

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселке Ал-Джирзи неизвестные боевики на мотоцикле открыли огонь на улице. Жертвой обстрела стал глава местной администрации Ахмад Мусы Ас-Салих, как передает новостной портал Deir Ezzor 24. Ас-Салих скончался до того как был доставлен в госпиталь. Личность нападавших не установлена. Ни одна из группировок не взяла на себя еще ответственность за покушение на главу администрации. В нападении подозревают боевиков «Исламского государства», который могли ликвидировать неугодного им главу за излишнюю лояльность к курдским боевикам, который оккупировали регион.

Источник также сообщил, что на западе провинции подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели в поселка Аль-Табия рейд по поиску и обезвреживанию боевиков «спящих ячеек» ИГИЛ1, которые укрываются в провинции. В ходе рейда военнослужащие задержали несколько подозреваемых в пособничестве террористам.

Провинция Даръа

По данным бюллетеня Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) за прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1 163 беженца. Сирийско-ливанскую границу пересекли 352 человека, из Иордании вернулись 811, включая женщин и детей. Прибывшие сирийцы пока находятся в лагере временного размещения, после чего смогут вернуться на места своего постоянного места жительства, при условии, что в регионе не проходят боевые действия. Координационный комитет САР по возвращению беженцев продолжает свою работу по восстановлению социально-экономической сферы и инфраструктуры на территориях, освобожденных от боевиков.

Также по данным ЦПВС, инженерные подразделения САА провели работы в поселка Аль-Харра и Джасим, в ходе которых исследовали почти три гектара территорий, обнаружив 26 взрывных устройств. Все они были обезврежены и подорваны за городской чертой на военном полигоне.

Провинция Идлиб

Неизвестные взорвали водохранилище в поселке Хиш, как сообщает агентство Masar Press. По словам репортера агентства детонация мины-ловушки разрушила водонапорную башню на 300 кубометров воды, соседние здания при этом не пострадали – предположительно подрыв был организован специалистом с целью уничтожения инфраструктуры поселка. Источник сообщает, что водонапорную башню уже отстраивали заново в 2015 году после прямого артиллерийского обстрела в 2014 году во время активных боевых действий. Следует отметить, что сотни зданий административного назначения и элементов инфраструктуры на юге Идлиба были выведены из строя в джихадистами, включая водопроводные станции, колодцы, электростанции, школы и медцентры.

Турецкие пограничники застрелили женщину-беженку из лагеря для перемещенных лиц «Алеппо-3» недалеко от турецкой границы в городе Даркуш. Как сообщает корреспондент агентства Baladi News, солдаты турецкой армии без разбора обстреляли жителей лагеря, что привело к смерти женщины. Число мирных жителей Сирии, пострадавших от действий турецких пограничников уже составляет десятки людей. На совести турков также смерть женщины из лагеря беженцев из лагеря у погранперехода «Кафр-Лусин».

1 Организация запрещена на территории РФ.