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Полиция обнаружила в штабе Навального в Петербурге бюллетени для вбросов на выборах

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Полиция обнаружила в штабе Навального в Петербурге бюллетени для вбросов на выборах

Санкт-Петербург, 7 сентября. Сотрудники полиции обнаружили в штабе блогера Алексея Навального в Петербурге пачку бюллетеней для голосования, об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, в штабе Навального была обнаружена пачка бюллетеней для голосования на выборах, которые пройдут в воскресенье, 8 сентября. Вероятно, бюллетени готовились для вброса на выборах или для провокации в единый день голосования. В настоящий момент бюллетени изъяты полицией.

«В штабе Навального в Санкт-Петербурге на улице Вознесенская 33 полицией обнаружена пачка бюллетеней для голосования, очевидно, готовились для вброса для одного из кандидатов или с целью провокации», — сообщил источник.

В полиции ранее отметили, что поводом для осмотра штаба Навального стала информация, поступившая на номер «02». Сообщалось, что в штабе готовят поддельные бюллетени избирателей. Сотрудники правоохранительных органов намерены опросить тех, кто получил от кандидатов направления для участия на выборах в качестве наблюдателей. Работа штаба Навального приостановлена.

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